القاهرة ـ ناهد إمام



وقّعت رئيس اتحاد المستثمرات العرب د.هدى يسي بمقر الاتحاد بالقاهرة، على اتفاقية تعاون مع قمة AIM للاستثمار الإماراتية، ووقعها وليد فرغل المدير العام، نائبا عن داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة AIM العالمية ورئيس القمة، وذلك للتعاون الاستثماري المشترك وتبادل الخبرات والمشاركة في فعاليات الاستثمار الدولية.



وقالت د.هدى يسي، عقب التوقيع، ان الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تبادل الزيارات واللقاءات بين الطرفين بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة في المشروعات الاستثمارية.



وأشارت إلى أنها تعد من نتاج مؤتمر الاتحاد في دورته الـ 26 الذي عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



وأضافت يسي أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى عقد الدورات التدريبية المتعلقة بالاستثمار وتحقيق الترويج للمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص بالدول العربية والإفريقية والدولية، وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.



من جانبه، قال وليد فرغل مدير عام قمة AIM للاستثمار، ان الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم التعاون المشترك، والعمل على تحقيق أهداف الطرفين ومنها العمل كمنصة إستراتيجية لربط الشركات الخاصة والمستثمرين على مستوى العالم ودعمهم في تحقيق الإمكانات مع شركاء وممولين من الدول المختلفة.