بيروت ـ منصور شعبان



اختار البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مدينة صور التي وصلها، ظهر أمس، للتعبير عن تضامن بكركي مع الجنوبيين، وقد بدأ جولته الطويلة من كنيسة سيدة البحار المارونية بصلاة، حيث تقدم مستقبليه مفتي المدينة وقضائها الشيخ مدرار حبال وعدد من الشيوخ والكهنة، إضافة إلى جمهور من أعالي صور والمناطق الحدودية.



ورحب المفتي حبال بالبطريرك الراعي، مقدرا «هذه الزيارة التي من شأنها رفع المعنويات التضامنية مع اللبنانيين الجنوبيين ومع اهلنا في غزة وتفقد آثار الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الطفولة ودمرت دون شفقة وتجاوزت كل القوانين الدولية».



وفي زيارته الى دار الافتاء في صور، قال الراعي «نحن أتينا باسم مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك للاعلان عن تضامننا وايماننا بهذا الوطن لكي يصمد امام ما يحصل من حرب مدمرة، ونحن نريد ان نوصل رسالة الايمان بهذا الوطن».



واضاف «ان الوحدة مع التنوع الموجودة قوة، ولبنان لايزال في هذا الشرق بلد الحرية والتواصل، وعلى اهل الجنوب عدم الخوف. نحن معكم رغم المصيبة التي تعيشونها ونتحدى كل الظلم من اجل لبنان. ان التضامن روحي ومعنوي، وان المشكلة السياسية اللبنانية نتج عنها ازمات ورغم كل شيء نريد ان نصلي سويا من اجل لبنان».



وفي دار الافتاء الجعفري، استقبله مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله قائلا «ما يزيد من قلق اللبنانيين هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. إن أهل «الحل والربط» مدعوون لتحقيق هذا الامر».



من جانبها، قالت النائب عناية عزالدين (حركة أمل) «ما يميز هذه الزيارة انها تعيدنا الى لغة الامام القائد السيد موسى الصدر»، واعتبرت انها «تأتي وسط ارتكاب العدو الاسرائيلي المجازر الانسانية في قطاع غزة».



وهنا جدد الراعي القول «إننا نأتي لكي نعلن التضامن مع السياج الذي يسمونه الاطراف، هذا السياج هو الذي يحمي الوطن ويدافع عنه من كل المخاطر».



وردا على ما ذكره احد قادة اسرائيل أن لبنان «كذبة»، اعتبر الراعي «انه قال ذلك حتى يلغي ما يمتاز به لبنان، ارض التلاقي والحوار والقداسة والتعايش، رغم التنوع الانساني والثقافي. ان المؤامرة الاقتصادية المصطنعة وتفتيت الدولة كلها تخدم مشروعهم. واننا قررنا في مجلس الاساقفة والبطاركة ان نصمد ونتشبث بوحدتنا رغم تنوعنا، وان اي سلطة تناقض العيش المشترك فاقدة الشرعية وسنحافظ على الوطن ولن ننزلق الى الفتن والمكائد».



وفي كنيسة مارتوما للروم الملكيين الكاثوليك في صور، التي دخلها والوفد المرافق وسائر الحضور الرسمي، قال الراعي «نشهد حرب ابادة تدميرية مبرمجة بلا رحمة وأتينا للتكاتف من اجل الصمود»، مؤكدا «حق الشعب الفلسطيني في ان يقرر مصيره».



النائب علي خريس نقل للبطريرك بشارة الراعي تحيات الرئيس نبيه بري، وقال «ان الجنوب المقاوم يتوق الى الوحدة الوطنية، وانكم يا غبطة البطريرك الراعي تمثلون الوحدة الوطنية، وهذه الزيارة التضامنية تثبت ان كل لبنان في صور، لان صور مدينة المسجد والكنيسة ومدينة الشيخ والمطران ومدينة التعايش والتعاون».