القاهرة ـ خديجة حمودة



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.



ونشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تقريرا مسجلا حول زيارة الرئيس للكلية الحربية، حيث كان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في استقباله.



وشهد الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها أثناء تأديته مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة، وناقش الطلبة في عدد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيدا بمستوى الوعي الذي أظهره الطلاب ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا.



وحرص الرئيس على إطلاع الطلاب على رؤية الدولة بكل مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، في جميع المجالات، وطالب الرئيس الطلاب، بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة.



وأكد السيسي أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلاب وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتياز كل الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.



وأوصى الرئيس الطلاب بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر كجزء أصيل من شبابها، تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة.



وشهد الرئيس بعض ملامح الدورة التدريبية للملتحقين بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث أكد على أهمية التدريب المستمر لتحقيق التناغم بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز التنسيق بينهم بما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء وتعزيز الانضباط والوعي، متمنيا للمشاركين في الدورة تحقيق الاستفادة المثلى بما يسهم في تحسين العمل بجميع أجهزة الدولة.