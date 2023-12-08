القاهرة ـ خديجة حمودة



بدأت فترة الصمت الانتخابي في الانتخابات الرئاسية مع حلول الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، حيث تتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على مدار يومي الجمعة والسبت، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين في اختيار من يرغبون في ترشيحهم دون تأثير.



وأعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء كل الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد أيام الأحد ـ الاثنين ـ الثلاثاء، معلنا أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم يبلغ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



واستعدت «الهيئة» بكل الإجراءات والمستلزمات اللوجيستية، التي تيسر للمواطنين الإدلاء بأصواتهم سواء بمقار الاقتراع أو عبر موقعها الإلكتروني الذي يتيح لهم الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية وكل البيانات اللازمة لسهولة تصويتهم، فيما انتهت حملات المرشحين الأربعة: عبدالفتاح السيسي ـ فريد زهران ـ عبدالسند يمامة ـ حازم عمر، من تشكيل غرف العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية من خلال مندوبيهم بكل اللجان بالمحافظات.



وتحقيقا لمبدأ الشفافية، أعلنت «الهيئة» عن تسجيل العشرات من الجهات الإعلامية والأهلية المصرية والأجنبية والدولية وتسهيلا وتمكينا لممثلي الإعلام الأجنبي المقيم والزائر لمتابعة الانتخابات في أيامها الثلاثة، فقد شكلت الهيئة العامة الاستعلامات غرفة عمليات مركزية، تعمل على مدار الساعة طوال أيام الاقتراع، وترحب باستقبال كل الاستفسارات والأسئلة من مراسلي مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، بشأن سير العملية الانتخابية للرد الفوري عليها عبر قنوات الاتصال المتعددة التي أبلغتها الهيئة لكل المراسلين، وذلك بالتنسيق المباشر والمتواصل مع غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات.