دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف امس إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من فبراير، وفقا لوثيقة نشرها مكتبه.



وسبق أن أعيد انتخاب علييف (61 عاما) لولاية مدتها سبع سنوات عام 2018. ومع قمع المعارضة السياسية إلى حد كبير، ففي حكم المؤكد أن يفوز بفترة رئاسية جديدة العام المقبل.



وأمر علييف بشن هجوم مباغت في سبتمبر بعد حصار دام تسعة أشهر بهدف استعادة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي الذي كان يسيطر عليه الأرمن، وهو ثاني هجوم ناجح في غضون ثلاث سنوات.



ويعد قيامه بذلك تصحيحا لما يراه هو ومعظم الأذربيجانيين بأنه خطأ تاريخي للانفصال الفعلي للمنطقة جراء صراع عرقي دموي تزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات.