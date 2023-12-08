بدأ الإنتاج الصناعي في ألمانيا وإيطاليا الربع الأخير من العام بتعثر بعد أن أعلنت فرنسا وإسبانيا عن نتائج مماثلة، ما يشير إلى ركود محتمل في المنطقة.



وقال مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس إن الناتج في أكبر اقتصاد في أوروبا انخفض بنسبة 0.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 2020. وفي إيطاليا، انخفض الإنتاج بنسبة 0.2% مقارنة بشهر سبتمبر.



في حين أن نطاق كل عينة إحصائية ليس قابلا للمقارنة تماما، فإن تزامن التراجع في كلا الاقتصادين إلى جانب النتائج السلبية في فرنسا وإسبانيا يوم الثلاثاء يسلط الضوء على مدى ظهور الضعف في البيانات الصعبة من جميع أنحاء المنطقة.



ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بالفعل بنسبة 0.1% في الربع الثالث فإن فترة ثلاثة أشهر أخرى من الانكماش ستعني الركود. وتشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة إلى استمرار الانكماش في منطقة اليورو في قطاعي الخدمات والتصنيع.



بالنسبة لألمانيا، كان الانخفاض في الإنتاج غير متوقع، وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. وتظهر النتيجة كيف لايزال الاقتصاد يكافح للتخلص من تأثير الأزمة الناجمة عن الطاقة في الشتاء الماضي وانخفاض الطلب العالمي.



ويتأثر المصنعون - العمود الفقري لاقتصاد ألمانيا - بشكل خاص بالطاقة الباهظة الثمن وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب العالمي. وبدأت العديد من الشركات الصناعية الكبرى في خفض التكاليف، وتخطط شركة BASF SE لصناعة الكيماويات لخفض الاستثمار بنسبة 15% تقريبا على مدى السنوات الأربع المقبلة.



وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طلبيات المصانع انخفضت أكثر من المتوقع، مما يزيد من قتامة توقعات التعافي. ويؤثر اضطراب الميزانية في برلين أيضا على توقعات ألمانيا.



ومع ذلك، تشير الدراسات الاستقصائية الأخيرة هناك إلى بعض الاستقرار. وصلت توقعات أعمال معهد إيفو الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، سلط استطلاع لمديري المشتريات الضوء على «ضعف كبير، على الرغم من أن تخفيف الظروف يدعم العودة إلى النمو».



أما الدول الأخرى فإن أداءها أفضل قليلا. ويعود السبب في انخفاض الإنتاج الفرنسي بنسبة 0.3% خلال الشهر إلى انخفاض إنتاج سلع الطاقة والمعدات. لكن التصنيع، الذي يستثني الطاقة، حقق مكاسب بنسبة 0.1%.



وأصرت نائبة محافظ بنك فرنسا، أغنيس بيناسي-كوير، يوم الخميس، على أنه على الرغم من ضعف النمو في البلاد، إلا أن البنك المركزي لا يتوقع الركود.



وأضافت: «السيناريو الأساسي هو أن هذا هو بالفعل هبوط ناعم للاقتصادات العالمية والأوروبية».



وكان الانخفاض بنسبة 0.2% في الإنتاج الصناعي الإيطالي أفضل من الانخفاض بنسبة 0.4% الذي توقعه الاقتصاديون.