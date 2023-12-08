انطلقت فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب 2023 تحت شعار «مرافئ الثقافة» بمشاركة عدد من دور النشر والمكتبات الكويتية.



ويشهد المعرض الذي تستمر أعماله حتى 16 الجاري استضافة أكثر من ألف دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح.



ويحتضن المعرض عددا من المناطق الرئيسة التي تضم العديد من الفعاليات والانشطة الثقافية التي تصل إلى أكثر من 80 فعالية من ندوات حوارية وأمسيات شعرية وعروض مسرحية إضافة إلى ورش العمل.



ويهدف المعرض الذي يأتي بتنظيم من «هيئة الأدب والنشر والترجمة» السعودية إلى دعم الكتاب والمؤلفين ودعم ثقافة القراءة والتأليف وتأصيل المنصات المعرفية وتوفير تجربة ثقافية متكاملة لمختلف فئات المجتمع.



ويحتوي المعرض على مناطق رئيسة منها: دور النشر والمسرح وأخرى حول الطفل، كما يحتوي على منطقتين جرى تخصيصهما لركن المؤلف السعودي والمانجا والقصص المصورة إضافة إلى منطقة ورش العمل والندوات.