حذرت فرق اغاثية انسانية من أوضاع مأساوية للنازحين السوريين في شمال غرب سورية مع دخول فصل الشتاء، حيث لا تمتلك الغالبية العظمى من النازحين، مواد التدفئة وتعيش في ظروف غاية في الصعوبة.



وقال فريق «منسقو استجابة سورية»، في بيان، إن 94% من العائلات النازحة، غير قادرين على تأمين مواد التدفئة للشتاء الحالي ارتفاعا من 79% لم يحصلوا عليها في العام الماضي.



وذكر الفريق أن أوضاعا إنسانية سيئة جدا تواجه المدنيين في شمال غربي سورية وتحديدا في المخيمات، بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وسط العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين.



وباتت خيارات السكان محدودة جدا في الوقت الحالي، ما بين تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.



واستعرض الفريق أرقاما حول واقع التدفئة في شمال غربي سورية، بناء على الاستبيانات التي أجراها في المخيمات، والتي أشارت إلى أن 74% من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 17% من النازحين على تدفئة تكفي لأربعة أسابيع فقط، مع التقنين في استخدام مواد التدفئة. وحصل 9% فقط من النازحين على مواد تكفي بين ستة وثمانية أسابيع فقط، في حين اشتكى أكثر من 85% من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة.



وأكد أن 81% من العائلات في شمال غربي سورية تسعى إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء في محاولة يائسة للحصول على التدفئة لهذا العام.



وضمن المدن والقرى والبلدات في شمال غربي سورية، لم يحصل النازحون ولا القاطنون في المنطقة على مواد التدفئة، رغم مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع، بحسب البيان.



ودعا الفريق كل الجهات العاملة في المنطقة إلى تحمل المسؤولية الكاملة وتأمين الدعم اللازم للمدنيين في المنطقة، في ظل الأوضاع الإنسانية التي فرضت خيارات صعبة على المدنيين بين الموت جوعا أو بردا.



وكانت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو قد قالت إن 5.7 ملايين شخص في جميع أنحاء سورية يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة.



أضرار في مخيم «صلاح الدين» بخربة الجوز غربي إدلب، وتشكل للوحل في طرقات المخيم وتسرب مياه الأمطار إلى عدة خيام إثر الهطولات المطرية الغزيرة الليلة الماضية، فرقنا قدمت المساعدة، وتفقدت مخيمات «كرم التفاح» و«أنين الساحل» وباقي المخيمات في المنطقة للاستجابة لأي طارئ.



وقال الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إن أمطار الشتاء زادت من معاناة المدنيين بسبب الأوحال وانقطاع الطرقات في بعض الأحيان إلى المخيمات. وإنها ألحقت أضرار بعدد من المخيمات والخيام، نتيجة لتشكل الوحل وتسرب مياه الأمطار إلى عدة خيام إثر الهطولات المطرية الغزيرة.