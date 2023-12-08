بيروت - عامر زين الدين



ضمن إطار المساعي الجارية لعقد قمة روحية إسلامية ـ مسيحية كان بدأها شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د.سامي أبي المنى ويعمل نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عليها حاليا، من خلال الجولات التي يقوم بها على المرجعيات الروحية، وبدأها من بكركي مع البطريرك بشارة الراعي ثم مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان ويستكملها مع البطريرك يوسف العبسي، زار الشيخ الخطيب مع وفد من المجلس الشيعي أمس الشيخ ابي المنى في دار الطائفة في بيروت.



وبعد اللقاء صرح الخطيب: «تباحثنا في الأوضاع العامة التي تفرض نفسها الآن، سواء على الساحة اللبنانية او في المنطقة وما يجري على الساحة الفلسطينية، وما ينتهك بحق الشعب الفلسطيني في غزة. ونحن في نفس الهدف والتواصل مع المرجعيات الدينية، لبحث هذه الأمور وإمكانية عقد قمة إسلامية - مسيحية في ظل الظروف الصعبة التي تستدعيها والخطيرة على الواقع اللبناني، او الارتدادات التي يمكن ان تأتي جراء العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وغزة وما يطرح من أفكار ورؤى، من شأنها ان تشكل خطرا على الجميع والمنطقة بما فيها لبنان. ولبنان منذ نكبة 1948 لم ينته بعد من تداعياتها فكيف الآن مع الطروحات الجديدة، ومنها طرد أهالي غزة من ديارهم بعد قتلهم وتدمير كل ما يتصل بالحياة في تلك المنطقة العزيزة، بالإضافة الى الظلامية للشعب الفلسطيني، ونحن كرؤساء روحيين لا يمكن ان نقبل بما يجري في هذا المجال».



بدوره، قال أبي المنى: «هناك سعي حثيث ودؤوب للخروج من هذه المآزق والاضاءة على القضايا المشتركة التي تهمنا جميعا، يدعو سماحته الى عقد قمة روحية ونحن قد دعونا الى ذلك من قبل وكل الدور مفتوحة لعقد هذه القمة، لأننا كلنا مسؤولون ومعنيون في التصدي للأوضاع التي نواجهها والمشتركات بيننا كثيرة، أكان على مستوى حث المسؤولين للقيام بمسؤولياتهم وملء الشواغر في الرئاسة والإدارات واحترام الدستور، او لجهة معالجة أوضاع الناس الاقتصادية والمعيشية والتصدي لحالات الشذوذ الأخلاقي وصون الأسرة والقيم، وفي الوقوف الى جانب أهلنا في الجنوب الصامد، في مواجهة العدوان الإسرائيلي السافر وعلى الأخص في ما يقوم به العدو من إجرام في غزة وفلسطين. نؤكد على موقفنا الموحد تجاه القضية الفلسطينية التي تعنينا كما على قضية لبنان الواحد الموحد، نحن متفقون على المواقف».