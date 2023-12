صنفت مجلة يوروموني العالمية بيت التمويل الكويتي «بيتك»، رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي.



وتؤكد هذه التصنيفات المرموقة الممنوحة من قبل مجلة عالمية، ريادة «بيتك» في صناعة التمويل الإسلامي ونجاح نموذج أعماله وجودة خدماته وكفاءة استراتيجية التحول الرقمي، والدور المجتمعي، وكفاءة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وريادته في مختلف المجالات.



ويعتبر حصول «بيتك» على تصنيف «رائد سوق» وهو أعلى تصنيف على مستوى الكويت، تأكيدا عالميا جديدا بمكانته الرائدة وقوة علامته التجارية ومتانة وضعه المالي وقوة أدائه التشغيلي.



رائد الحلول الرقمية



وتعليقا على تصنيف «رائد سوق» في الحلول الرقمية، قال رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك» هيثم التركيت ان هذا التصنيف هو انجاز جديد يضاف الى سجلات «بيتك»، ويؤكد تفوق «بيتك» في مبادرات التحول الرقمي وطرح الحلول الرقمية المبتكرة والسهلة التي تعزز من تجربة العميل المصرفية.



وأضاف أن التصنيف استند الى معايير وبيانات وتقييمات مستقلة وشاملة منها: نمو عدد المستخدمين لتطبيق «بيتك» على الموبايل، والإقبال على منصات «بيتك» الرقمية، وتمكين العملاء من الحصول على التمويل أونلاين، والايرادات المحققة من الخدمات المصرفية الرقمية، ومزايا وخصائص تطبيق الموبايل، والتعاون مع شركات الـ FinTech، والاستفادة من تكنولوجيا الروبوت والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الى طرح حلول رقمية مبتكرة تحقق تطلعات العملاء.



وأكد التركيت ان منح «بيتك» تصنيف رائد سوق يضع مسؤوليات كبيرة على «بيتك» للمحافظة على زخمه في قيادة التحول الرقمي للصناعة المصرفية ومواصلة الابتكار في تقديم حلول فريدة من نوعها تضيف قيمة حقيقية لتجربة العميل المصرفية وتجعل التجربة المصرفية أسهل وأكثر أمانا ومتاحة على مدار الساعة.



رائد الخدمات المصرفية للشركات



من جهته، قال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في «بيتك» يوسف المطوع ان حصول «بيتك» على تصنيف «رائد الخدمات المصرفية للشركات» على مستوى الكويت من مجلة يوروموني العالمية ما هو الا تقدير مستحق يعكس نجاح جهود «بيتك» في تمويل الشركات ودعمها وتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة لها وفق أعلى معايير الجودة.



وذكر أن «بيتك» يواصل الدور الاقتصادي والوطني للمساهمة في دعم جهود التنمية، وقيادة التمويل الإسلامي والمساهمة في طرح المنتجات والخدمات المبتكرة بما يعزز دور «بيتك» في تنفيذ الرؤى الاقتصادية، وتوفير الدعم للنمو والاستدامة بما يتمتع به من قدرة على تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز دور التمويل الأخضر، ومراعاة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.



وأوضح المطوع أن «بيتك» نجح خلال 2023 بتوفير التمويل اللازم للشركات والمشاريع الكبرى على المستوى المحلى والإقليمي، حيث شارك خليجيا في صفقة تمويل مشترك بين عدة مصارف لصالح شركة السعودية للكهرباء ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 3.0 مليارات دولار (ما يعادل 918 مليون دينار)، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة راس لفان للبتروكيماويات، ويبلغ إجمالي قيمة الصفقة 4.4 مليارات دولار(ما يعادل 1.3 مليار دينار) لغرض تمويل إنشاء وتطوير وتشغيل مشروع رأس لفان للبتروكيماويات في دولة قطر، كما شارك في صفقة تمويل مجمع لصالح شركة دبي لصناعات الطيران، وإجمالي قيمة الصفقة 1.6 مليار دولار(ما يعادل 490 مليون دينار)، وشارك في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة إمارة الشارقة بقيمة اجمالية تبلغ 600 مليون دولار(ما يعادل 184 مليون دينار)، وبالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة شارك «بيتك» في صفقة تمويل مجمع لصالح حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة بالهيئة العامة للسلع التموينية مع تغطية معينة من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار والائتمان وتبلغ قيمة الصفقة 882 مليون دولار(ما يعادل 270 مليون دينار).



وقال المطوع إن «بيتك» عزز دوره في دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر، حيث يعتبر «بيتك» شريكا استراتيجيا للمجتمع، وقد حقق نموا في محفظته التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة قصة نجاحها من خلال النمو مع الدعم التمويلي المقدم لها من «بيتك» حتى أصبحت هذه الشركات رائدة في قطاعها.



رائد المسؤولية الاجتماعية



بدوره، أشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، الى أنه انطلاقا من الجهود المبذولة في إطار المسؤولية المجتمعية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة وتشمل مكونات المجتمع بكافة شرائحه، واصل «بيتك» الدعم المستمر للمبادرات الهادفة إلى دعم قدرات المجتمع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم الطلبة والخريجين ورعاية المتميزين والمبدعين، وإطلاق الحملات التوعوية والأنشطة الاجتماعية، وحماية البيئة، ودعم الممارسات المستدامة، الأمر الذي عزز مكانة «بيتك» الريادية في التنمية المجتمعية المستدامة.



وأضاف أن «بيتك» واصل دعمه للمبادرات المجتمعية الاستراتيجية والاغاثية داخل الكويت وخارجها، منوها بمبادرة تقديم مبلغ بقيمة 20 مليون دولار أمريكي للمساهمة في الجهود الإغاثية لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا، وتوفير الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، الى جانب العديد من المبادرات الاستراتيجية الاخرى.



وقال: «إن فوز «بيتك» بتصنيف «رائد المسؤولية الاجتماعية» لعام 2023 على مستوى الكويت للسنة الثانية على التوالي من «يوروموني» المرموقة عالميا، يؤكد أن «بيتك» ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، ويساهم في تعزيز مفهوم «التنمية المستدامة»، ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية، الأمر الذي جعل «بيتك» مثالا يحتذى ونموذجا ومرجعا على مستوى السوق».



وأكد الرويح مواصلة جهود «بيتك» في حملة Keep it green لدعم المبادرات البيئية والمستدامة، منوها بأن مشاركة «بيتك» في قمة المناخ COP28 والمشاركة بعد فعاليات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تؤكد على أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة.



وأضاف ان مبادرة Keep it Green ساهمت بدعم جهود «بيتك» في تنفيذ استراتيجية الاستدامة والمحافظة على البيئة، منوها بتوقيع شراكات إستراتيجية مع جهات عدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون مع الهيئة العامة للبيئة لدعم جهودها في الحملات البيئية والمستدامة المختلفة.



رائد الخدمات المصرفية الاستثمارية



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة «بيتك» عبدالعزيز المرزوق، عن سعادته بفوز «بيتك كابيتال» بتصنيف رائد سوق في الخدمات المصرفية الاستثمارية، مبينا أن هذا الفوز جاء نتيجة نجاح منظومة بيت التمويل الكويتي في تقديم باقة متكاملة من الخدمات والحلول المصرفية الاستثمارية للعملاء. وأشار المرزوق الى ان «بيتك كابيتال» نجحت بتنفيذ صفقات عديدة في أسواق المال وأدوات الدين، والتمويلات المجمعة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، وإعادة هيكلة الديون، مبينا ان «بيتك كابيتال» تكرس فريقا من خبراء محليين وإقليميين متخصصين لتوفير الحلول المالية والاستراتيجية والتشغيلية لتعزيز إيرادات وأرباح العملاء.



وقال ان «بيتك كابيتال» أثبتت دورها الجوهري من خلال عملها كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب لصكوك الراجحي بقيمة مليار دولار، وصكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، والإصدار الأول لشركة إير ليس البالغ 600 مليون دولار، وصكوك بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار، والإصدار الأول لشركة تنمية طاقة عمان المملوكة للحكومة العمانية بقيمة مليار دولار، وإصدار أول صكوك لشركة محلية بالدينار الكويتي لشركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو بمبلغ 103.1 مليون دينار مع قيام «بيتك كابيتال» بدور وكيل الهيكلة الوحيد لهذا الإصدار.



ولفت المرزوق الى أن شركة «بيتك كابيتال» حصدت في عام 2023 نحو 10 جوائز مرموقة عن صفقات في مجالات مختلفة من مؤسسات مختلفة، كما نجحت «بيتك كابيتال» في زيادة رأسمال صندوق ريت (REIT) بتغطية 149% من أصل رأس المال المطلوب.



رائد التمويل الإسلامي



حصد «بيتك» تصنيف «رائد سوق» في التمويل الاسلامي تقديرا للمساهمات الكبيرة في تطوير صناعة التمويل الإسلامي، ونمو محفظة التمويل وتحقيق ارباح مستدامة ونمو حجم الاصول وتلبية احتياجات العملاء من المنتجات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من خلال قنوات خدمة متطورة وفعالة. ويرسخ «بيتك» قيادته لصناعة الصيرفة الاسلامية من خلال انتشاره جغرافيا وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات التمويلية والمصرفية بما يعزز دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي عبر تمويل العديد من المشاريع والمشاركة في صفقات كبيرة ذات طابع اقتصادي تنموي ومشاريع عملاقة ذات آثار ايجابية على المجتمعات العاملة فيها.



معايير التصنيف



جرت تصنيفات «رائد سوق» من يوروموني بالاستناد إلى تقييمات مستقلة ودراسات استقصائية واستطلاعات رأي لرواد الخدمات المالية في كل سوق في عدد من الفئات الرئيسية، الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار، وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، والقيادة، والتصنيفات الائتمانية. وتمتد جوائز وتصنيفات يوروموني لبرامج التميز لأكثر من 26 سنة، وتجذب أكثر من 1200 مشاركة من مؤسسات مالية عالمية.