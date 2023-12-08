في إطار حرصه على رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كل الشرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



ويسلط «الوطني» الضوء في هذه الحملة على توعية العملاء من الطرق الملتوية التي يتبعها المحتالون لاختراق حساباتك المصرفية، وذلك من خلال دعوات مجموعات «الواتساب» التي تحتوي على روابط مشبوهة، وبمجرد النقر عليها تنقل المستخدم إلى صفحة وهمية عبر الإنترنت ثم تطلب إدخال رقم الهاتف ورمز التفعيل، بعدها سيصبح الواتساب الشخصي للمستخدم متاح أمام المحتالين، حيث يقومون بطلب المساعدة المالية من الأصدقاء والأهل والمجموعات المشترك فيها من خلال إرسال روابط دفع مباشرة، حيث يبدو لهم وكأنك من أرسلت لهم هذه الروابط.



ويحذر بنك الكويت الوطني من الاستجابة لمثل هذه الدعوات مع ضرورة عدم الضغط على الروابط المشبوهة والانضمام لدعوات ومجموعات غير موثوقة وعدم مشاركة أي معلومات شخصية مثل أرقام الحسابات المصرفية أو رمز التفعيل أو كلمات المرور أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) مع أي شخص، حتى لو كان معروفا لك ومسجلا على هاتفك، قبل التحقق من هويته بالاتصال المباشر.



ويكثف بنك الكويت الوطني من مشاركة المنشورات والأخبار ومقاطع الفيديو المصورة عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وكل قنوات التواصل وإعادة نشر رسائل الحملة وبنك الكويت المركزي في ذلك الصدد، حيث يشدد الوطني دائما على ضرورة عدم مشاركة أي معلومات مصرفية مع أي شخص، مؤكدا في الوقت نفسه أن البنك لن يطلب من عملائه مطلقا مشاركتهم أي معلومات. ويحرص «الوطني» دائما على نشر الثقافة المالية لدى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور بما يضمن أوسع انتشار لرسالة الحملة، إضافة إلى تسخير إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء بما فيها جميع قنواته الرقمية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى مصارف الكويت. وتعد جهود «الوطني» في توعية عملائه راسخة وركيزة أساسية في استراتيجيته، ودائما ما يستخدم كل قنوات التواصل معهم لتوعيتهم بضرورة الاحتفاظ بأرقامهم السرية وبيانات حساباتهم المالية والشخصية وعدم تقديمها لأي شخص يدعي اتصاله من طرف البنك، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمة المرور لمرة واحدة. ويعد «الوطني» داعما وشريكا رئيسيا بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، وقد دأب البنك بصفته أحد أكبر المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية في مجال مكافحة عمليات الاحتيال والجرائم المالية.



ويلتزم بنك الكويت الوطني باعتباره إحدى أكبر المؤسسات المالية في المنطقة بمسؤوليته المجتمعية تجاه المجتمعات التي يعمل بها، كما أن «الوطني» سباق دائما في أخذ زمام المبادرة لتقديم كافة سبل الدعم للحملات المهمة والاستراتيجية مثل حملة «لنكن على دراية» والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع.