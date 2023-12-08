يحيى حميدان



استقبلت ادارة نادي الكويت مدرب الفريق الأول لكرة القدم «القديم ـ الجديد» التونسي نبيل معلول عقب وصوله للبلاد مساء أمس ليقود «الأبيض» في المرحلة المقبلة خلفا للصربي بوريس بونياك الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.



وسيتولى معلول المهمة بمساعدة مواطنه نادر داود لمدة موسم ونصف الموسم حسب وسائل إعلام تونسية. وودعت إدارة الكويت مدربها بونياك أول من أمس في حفل مبسط حضره أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبون. وتقدم بونياك بالشكر للجميع بعد دعمهم له خلال المرحلة الماضية، حيث قال في فيديو مصور بثه المركز الإعلامي للنادي «شكرا لكم جميعا.. لقد جعلتموني مدربا أفضل.. وأثق أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بالنسبة لكم وخسارتنا الماضية ستكون الأخيرة وأنا متأكد من هذا». وأضاف بونياك «أشكر كذلك المساعدين لي في الجهاز الفني الذين لولاهم لما قمت بأي عمل، وأشكر كذلك الجهاز الإداري ومجلس إدارة النادي على دعمهم لي وثقتهم الكبيرة عبر إسناد المهمة لي في الموسم الماضي في ظروف صعبة للغاية وأنا فخور بهذه التجربة وأتمنى التوفيق للكويت». هذا، وسيغادر الفريق الكويتاوي البلاد اليوم متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الوحدات الاردني الاثنين المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.



وسيكون معلول مرافقا لوفد «الأبيض» في رحلته إلى عمان، وينتظر أن تكون مواجهة الوحدات اختباره الأول مع الفريق عقب عودته من جديد.