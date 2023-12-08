كرم النادي البحري الرياضي لاعبي الدراجات المائية والشراع والتجديف والكاياك في حفل أقيم برعاية رئيس النادي اللواء فهد الفهد وبحضور أمين السر العام خالد الفودري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة ما حققوه من إنجازات مشرفة على المستوى العالمي والأولمبي والآسيوي والعربي والخليجي خلال مشاركاتهم في البطولات المختلفة خلال الفترة الماضية.



وأشاد اللواء الفهد بما حققه أبطال النادي من إنجازات كبيرة، مشيرا إلى أن النادي يفتخر بهم ولن يتردد في دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ولرفع اسم الكويت عاليا في البطولات المختلفة. عقب ذلك تم تكريم أبطال العالم للدراجات المائية لتحقيقهم 10 ميداليات (3 ذهبيات - 3 فضيات - 4 برونزيات) في بطولة العالم التي أقيمت بولاية أريزونا الأميركية أكتوبر الماضي وتقدمهم بطل أبطال العالم محمد بوربيع ثم محمد الباز وعبدالرحمن العمر وفهد الريس وسالم المطوع ويوسف الخلفان إلى جانب تكريم المدير الفني المخضرم عبدالله بوربيع والإعلامي سعود الشريفي، ثم تم تكريم أبطال الشراع وتقدمتهم أمينة عبدالله شاه ثم إبراهيم الفريح ومناف الوهيب وسعود المسعود، ومشاري الكندري، ثم أبطال التجديف عبدالرحمن الكندري وفهد الحمدان وسعاد الفقعان وعبدالرحمن الفضل، ثم أبطال الكاياك ناصر العتيبي وعبدالعزيز ياسين.