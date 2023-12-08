يحيى حميدان



تقام في الساعة الرابعة عصر اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري «زين» للدرجة الأولى، حيث يلتقي المتصدر التضامن مع برقان على ستاد ثامر، ويلعب اليرموك مع الصليبخات على ستاد عبدالله الخليفة.



ويتصدر «العنيد» الترتيب برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، ويتقدم بفارق نقطة عن «اليرامكة»، الذين لعبوا مباراة أقل، فيما يأتي الساحل بالمركز الثالث برصيد 9 نقطة ويرتاح اليوم حسب الجدول، ثم يحل برقان في المركز الرابع بـ 5 نقاط، وأخيرا الصليبخات دون رصيد من النقاط بعد خسارته في مبارياته الخمس التي لعبها حتى الآن. ويدرك التضامن صعوبة مهمته اليوم أمام برقان الطامح لتعديل صورته عقب رحيل مدربه محمد دهيليس والتعاقد مع المدرب الجزائري لخضر عجالي، لذلك لن تكون المواجهة سهلة على الطرفين الطامحين للمنافسة بقوة على المركزين الأول والثاني المؤهلين إلى «دوري الأضواء».



وفي المباراة الثانية، يريد اليرموك مواصلة الضغط وانتظار فرصة الانقضاض على الصدارة، في حين تبدو مهمته سهلة أمام الصليبخات الذي لم يقدم أي عروض مقنعة تحت قيادة المدرب البرتغالي أنطونيو ميراندا.