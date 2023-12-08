ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم



واصل قطار العربي سرعته وعبر وتخطى محطة كاظمة بكل ثقة وهزمه 4-0 في مباراة «خضراء»، ليتربع على الصدارة بفارق الأهداف عن الكويت، ولكل منهما 20 نقطة في ختام القسم الأول من دوري «زين» الممتاز.



وعاد إلى تشكيلة «الأخضر» محترفه المغربي حمزة خابا بعدما غاب عن المباراة الماضية، وتصدى لركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة الظهير عيسى وليد وتمكن الحارس بدر صعنون من صدها غير أن خابا أعادها برأسه للمرمى 37، وقد دفع مدرب العربي البوسني داركو بثقله الهجومي معتمدا على بندر السلامة وخابا وإيوالا وخلفهم صانع الألعاب المميز.



ووسط مؤازرة جماهيره، هدد العربي خصمه وتقدم بهدف، وفرط بندر السلامة بفرصة مثالية بعدما وجد نفسه في مواجهة الصعنون الذي تمكن من صد كرته، ورغم ان السلامة مر كثيرا من دفاع الخصم إلا أنه بحاجة إلى التركيز أثناء الهجوم. وكذلك كاظمة لم يقف مكتوف الأيدي، وهدد مرمى سليمان عبدالغفور أكثر من مرة بفضل تحركات شريدة الشريدة وتوني سيلفا ونواف الخالدي، ورد القائم أخطر فرصة من قدم شريدة الشريدة قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني أجرى المدربان داركو وفرانسيسكو شالو تغييرات لتعزيز صفوفهما، وخطف جمعة عبود هدفا جميلا برأسه هز شباك الخصم (80)، ثم اضاف البديل نايف حميد الهدف الثالث (87)، ثم اختتم البديل أيضا يوسف ماجد الهدف بالرابع (93).



أدار المباراة الحكم النمساوي سيبستيان غشامر وجاءت قراراته سليمة، وأخرج البطاقة الحمراء لمدافع كاظمة عماد الدين عزي (83).



وكان الكويت قد فاز على النصر بصعوبة 2-1، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 20 نقطة، فيما بقي «العنابي» على رصيده السابق بـ 13 نقطة، مستفيدا من عودة مدربة السابق نبيل معلول للقيادة الفنية بعد ساعات من وصوله إلى البلاد خلفا للمدرب المقال بونياك.



الشوط الأول لم تكن هناك فرص خطرة لكلا الفريقين بسبب تمركز اللعب بشكل كبير في وسط الملعب، حيث اعتمد الكويت على التسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد مرهون وأحمد الظفيري، فيما اعتمد النصر على الهجمات المرتدة بقيادة مشعل الشمري وخامسا زاباتا لكنها لم ترتق للخطورة.



وقبل نهاية الشوط قام المدرب نبيل معلول بإشراك فيصل زايد بدلا من الظهير محسن فلاح الذي تعرض للإصابة ومن أول لمسة تمكن زايد من تسجيل هدف التقدم من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت مرمى الحارس خالد العجاجي (45).



ودخل «العنابي» الشوط الثاني بضغط كبير على مرمى «الأبيض» تاركا خلفه مساحات كبيرة في الخط الخلفي، ورغم ذلك وصل في أكثر من مرة لمرمى الكويت لكنه افتقد اللمسة الأخيرة حتى جاء هداف الدوري الكولومبي هانسل زاباتا ليسجل هدف التعادل برأسية متقنة بعد كرة عرضية من سلمان بورمية (63)، وكاد البديل يوسف ناصر أن يعيد بالأبيض للتقدم من أول لمسة بعد انفراده بالحارس العجاجي الذي تصدى للكرة ببراعة (65)، وحاول الكويت تسجيل هدف التقدم حتى تمكن ياسين الخنيسي من خطف هدف الفوز القاتل بعد كرة عرضية من محمد فريح ليضعها برأسه في الشباك (91).