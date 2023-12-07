مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمام محكمة في نيويورك تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدا مجددا المحاكمة بوصفها "غير عادلة".

ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى المحكمة مجددا في 11 الجاري، لمتابعة اقوال الشهود في القضية.



وارتدى ترامب خلال الجلسة سترة كحلية وندد بالمحاكمة بوصفها "مطاردة شعواء"، أثناء دخوله القاعة، وقال للصحافيين "هذه مطاردة شعواء ومحاكمة فاسدة جدا".



وداخل قاعة المحكمة كان الرئيس السابق يقلب أوراقا بينما كان فريقه القانوني يستجوب أحد الشهود، وهو استاذ المحاسبة إيلي بارتوف الذي قدم أدلة داعمة لقضية ترامب.



وقبل الجلسة وجه ترامب انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن "القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ".



ويُتهم الرئيس السابق، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، واثنان من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.



وخلال جلسات المحاكمة وصف ترامب القاضي المكلف القضية آرثر إنغورون بأنه "مجنون وغير متوازن" وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة معتبرا أنها "فاسدة" و"عنصرية".



ويواجه ترامب أيضا اتهامات فيدرالية بإساءة التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما وجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في هذه الولاية الجنوبية.