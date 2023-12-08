

أسفرت الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري وإدارة الرقابة والتنسيق واللجنة الثلاثية وإدارة متابعة المخالفين على مناطق (المهبولة - الفروانية - خيطان - السالمية - العارضية - امغرة) عن ضبط (241) شخصاً مخالفاً لقانون الاقامة والعمل من مختلف الجنسيات منهم (3) أشخاص بتهمة التسول و(44) مخالفاً (شركات توصيل الطلبات) و(26) عمالة باليومية برفقة الهيئة العامة للقوى العاملة كما تم ضبط مكتبين للخدم وهميين يؤويان (8) مخالفين وجار اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى جهات الاختصاص.