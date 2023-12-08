انخفضت عائدات الميزانية الروسية من النفط والغاز خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 22.8% إلى 8.22 تريليون روبل (ما يعادل 89 مليار دولار)، وفقاً لإحصاءات وزارة المالية الروسية.

وجاء في تقرير للوزارة نشر اليوم الجمعة: "بلغت عائدات النفط والغاز 8.226 تريليون روبل، وانخفضت بنسبة 22.8% على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى قاعدة مقارنة عالية في العام الماضي، وانخفاض أسعار نفط خام الأورال في بداية العام، وكذلك انخفاض الأسعار وتراجع صادرات الغاز الطبيعي".

ووفقاً لوزارة المالية الروسية بلغ حجم الإيرادات غير النفطية والغازية للميزانية الفيدرالية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام 17.737 تريليون روبل (ما يعادل 193 مليار دولار)، وهو ما يزيد بنسبة 25.6% عن العام السابق.

في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى أن التغيرات الشهرية لإيرادات النفط والغاز لا تزال عند مستوى يتجاوز بشكل كبير قيمتها الأساسية (8 تريليونات روبل سنويا)، كما أوضحت أنه مع أخذ هذه العمليات بعين الاعتبار فإن مستوى عائدات النفط والغاز في نوفمبر 2023 تجاوز مستوى العام السابق بنسبة 11%.

ولفتت المالية الروسية الانتباه إلى أن حجم ومسار الإيرادات غير النفطية والغاز بحلول نهاية نوفمبر 2023 يشير إلى وجود فائض كبير بالنسبة للتغيرات المنصوص عليها أثناء إصدار قانون الموازنة.