أعلنت 4 بنوك استثمارية يوم الخميس خلال اجتماع لقادة كتلة ميركوسور التجارية أنها ستخصص 10 مليارات دولار لأعمال البنية التحتية التي تهدف إلى ربط أميركا الجنوبية بشكل أفضل، بما في ذلك تمويلات لمشاريع الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية ونقل الطاقة.

تم إطلاق مبادرة "مسارات للتكامل في أميركا الجنوبية" في ريو دي جانيرو حيث قدمت البرازيل المضيفة خطة تشمل أكثر من 120 مشروعاً، الكثير منها في شمال البرازيل على الحدود مع فنزويلا وغويانا وغويانا الفرنسية وسورينام.

ستأتي الأموال من بنك التنمية للبلدان الأميركية بمبلغ 3.4 مليار دولار، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بمبلغ 3 مليارات دولار، وبنك التنمية البرازيلي بمبلغ 3 مليارات دولار أخرى، وفونبلاتا، وهو بنك مملوك للأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراجواي وأوروغواي بمبلغ إضافي قدره 600 مليون دولار.

قال ألويزيو ميركادانتي، رئيس بنك التنمية البرازيلي، إن مؤسسته ستمول الأعمال "من الحدود داخل البرازيل" وستدفع البنوك الأخرى تكاليف المشاريع "من الحدود إلى الخارج".

قال ميركادانتي: "إنه أكبر صندوق تم إنشاؤه على الإطلاق من أجل التكامل في أميركا الجنوبية ومن أجل ميركوسور في تاريخ ميركوسور".

قالت وزارة التخطيط والميزانية البرازيلية في بيان إن البنية التحتية الجديدة تهدف إلى "تقليص وقت نقل البضائع بشكل كبير بين البرازيل وآسيا".

فشلت خطط مماثلة للتكامل في أميركا الجنوبية في العقود الثلاثة الماضية، لكن وزير التخطيط البرازيلي سيمون تيبيت يقول إن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة.

قال تيبت: "لقد أصبح مشروع التكامل الإقليمي أخيرًا ناضجًا بدرجة كافية ليصبح حقيقة. "لقد حدث ذلك بعد الكثير من الحوار والعديد من المحادثات بين القادة".