قدم سفيرنا لدى طهران بدر المنيخ أوراق اعتماده سفيرا محالا للكويت لدى تركمانستان لرئيسة البرلمان دنيا غولمانوفا في مراسم اقيمت بالعاصمة عشق آباد.



وقالت سفارتنا لدى إيران في بيان تلقت «كونا» نسخة منه إن السفير المنيخ نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياتهما لرئيس تركمانستان سردار محمدوف ولشعب تركمانستان الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد السفير المنيخ خلال هذه المناسبة بمستوى العلاقات بين البلدين والتي قاربت الـ28 عاما معربا عن تطلع الكويت إلى العمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات المتميزة لتشمل مختلف المجالات ومواصلة التشاور وتبادل الآراء حول القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأكد حرص الكويت على الدفع بالعلاقات الثنائية مع تركمانستان بما يلبي طموحات حكومتي وشعبي البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.