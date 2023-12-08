

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بتعديل اسماء بعض البرامج الدراسية المسموح للطلبة الالتحاق بها في جامعة عجمان بالامارات، ونص القرار على:

مادة أولى



تعدل أسماء تخصصات برامج بكالوريوس الآداب في الاعلام في جامعة عجمان التالية والواردة في القرار الاكاديمي رقم 32/2014 المؤرخ في 8 يوليو 2014، والخاص بالسماح بالدراسة في دولة الامارات العربية المتحدة.



٭ برنامج بكالوريوس الآداب في الاعلام تخصص العلاقات العامة والاعلام لتصبح بكالوريوس الاعلام تخصص الاتصالات التسويقية المتكاملة.



٭ برنامج بكالوريوس الآداب في الاعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون لتصبح بكالوريوس الاعلام تخصص الانتاج الاذاعي والتلفزيوني.

٭ برنامج بكالوريوس الآداب في الاعلام تخصص التصميم الجرافيكي لتصبح بكالوريوس الاعلام تخصص التصميم الجرافيكي للاعلام.

مادة ثانية



يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.