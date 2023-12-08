أصدر النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للقوى العاملة الشيخ طلال الخالد قرارا بإشهار اتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي.



وجاء في ملخص النظام الأساسي لاتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي:



اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 1/10/2023، وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات ومؤسسات الانتاج الفني والمسرحي، ويقضي نظامه الاساسي بما يلي:



٭ يقبل في عضوية الاتحاد اصحاب تراخيص انتاج فني وانتاج مسرحي وادارة تنظيم الحفلات والمهرجانات الغنائية والمعارض.



٭ تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الاول من كل عام كل سنتين بصفة عادية.



٭ يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 7 اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة 4 سنوات او التزكية.



٭ ينتخب اعضاء مجلس الادارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وامين الصندوق وامين سر وعضو.



٭ رئيس مجلس الادارة هو الممثل القانوني للاتحاد امام جميع الجهات.



٭ تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.



٭ رسوم الانضمام الى الاتحاد قدره 100 دينار تدفع مرة واحدة عند الانضمام للعضوية او عند اعادة قيده.



٭ تودع اموال الاتحاد بحسابه لدى احد البنوك المحلية ويكون السحب منها طبقا للاحكام والاوضاع الواردة بهذه اللائحة.



٭ حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الادارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.