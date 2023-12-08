أفادت مصادر متطابقة في سورية والعراق بتعرض القاعدة الأميركية في حقل كونيكو شرقي دير الزور لقصف صاروخي.

وقالت ميليشيا تطلق على نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق» إن مقاتليها استهدفوا القاعدة الأميركية في حقل كونيكو «برشقة صاروخية»، مؤكدة أنها «أصابت أهدافها بشكل مباشر».

كما أعلنت الميليشا استهداف القاعدة الأميركية في عين الأسد غربي العراق.

وقالت، في بيانين منفصلين لها الجمعة، انه ردا على ما ما وصفته بالجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مقاومونا برشقة صاروخية القاعدة الأميركية في حقل كونيكو النفطي بسورية، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت ميليشيات عراقية تدعمها إيران مسؤوليتها عن أكثر من 74 هجوما مماثلا على قوات أميركية منذ 17 أكتوبر على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في عدوانها على غزة. وتوقفت الهجمات خلال «هدنة مؤقتة» بين حركة «حماس» وإسرائيل، قبل أن تستأنف الهجمات مجددا عقب انتهاء الهدنة.