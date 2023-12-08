استهدفت مسيَّرة إسرائيلية سيارة بمحافظة القنيطرة في جنوب سورية صباح الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص «موالين لحزب الله»، بحسب مواقع اخبارية سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال موقع «تجمع أحرار حوران» إن 4 أشخاص قتلوا إثر غارة بالصواريخ استهدفت سيارة كان تقلهم قرب مدينة البعث بريف القنيطرة، مشيرا إلى أن هوية القتلى ما تزال مجهولة حتى الساعة.

وهو ما أكده المرصد، مشيرا إلى أن «طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، ما أسفر عن سقوط أربعة مقاتلين موالين لحزب الله» من دون تحديد جنسياتهم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن توجيه ضربات إلى عدد من المواقع في سورية خلال الساعات الماضية ردا على إطلاق قذائف نحو الجولان المحتل من الأراضي السورية.

وأفاد المرصد بأنه في الليلة السابقة قصفت اسرائيل «بثمانية صواريخ مواقع في محافظة ريف دمشق الجنوبي الغربي، وموقعا عسكريا لقوات سورية في شرق بلدة حضر بالقنيطرة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية»، مشيرا إلى أن ذلك جاء ردا على «قصف الجولان السوري المحتل».