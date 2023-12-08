وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي رسالة إلى رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ثمن خلالها القرار الذي اتخذه البرلمان الدنماركي حول حظر حرق المصحف الشريف.

واعتبر الرئيس ميقاتي ان هذه الخطوة «تؤكد التزام الدنمارك بقيم التعايش والحرية الدينية وحماية مواطنيها أيا يكن انتماؤهم الديني»، وقال «بصفتي رئيس وزراء لبنان، البلد الذي عانى من العواقب المدمرة للصراع الديني والطائفي، فإنني أفهم بعمق أهمية الحفاظ على أمن مواطنينا. ومن خلال تعزيز الوحدة، وتعزيز الحوار، واحترام تنوع مجتمعاتنا، يمكننا بناء أمم أقوى، أكثر مرونة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا».

وأضاف «أعتقد راسخا أن قرار حكومتكم لن يكون له تأثير إيجابي على المجتمع الدنماركي فحسب، بل سيكون أيضا بمنزلة قدوة للدول الأخرى التي تتصارع مع قضايا مماثلة. فهو يشكل سابقة للدول في كل أنحاء العالم لإعطاء الأولوية لحماية مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية، وتعزيز بيئة من الشمولية والقبول».