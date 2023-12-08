طالب وزراء خارجية عرب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب بين اسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان باسم المجموعة العربية «نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري»، داعيا مجلس الأمن إلى الموافقة على مشروع قرار بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أنه يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: مستعدون لمناقشة ما الذي سيأتي بعد بمجرد توقف القتال في غزة، مشددا على الحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في القطاع، مشيرا الى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا المدنيين وان الوضع الإنساني يتدهور.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بخصوص الحرب في غزة يعطي رخصة لإسرائيل «لمواصلة مذبحتها» هناك، مشيرا الى ان الوضع «يغلي» في الضفة الغربية المحتلة.