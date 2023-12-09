عقد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن اجتماعاً في واشنطن مع الوفد المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، حيث بحثوا سبل وقف الحرب الاسرائيلية على غزة.

ضم الوفد المشترك وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والأردن وفلسطين وتركيا.

وكان وزراء الخارجية المعنيون قد دعوا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في قطاع غزة، وحثّوا واشنطن على دعم مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، قبل أن تصوت عليه واشنطن بالرفض مستخدمة "الفيتو" ضده مما حال دون اعتماده.

وقال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان متحدثا نيابة عن اللجنة الوزارية العربية الإسلامية قبل الاجتماع مع وزير الخارجية الأميركي "نعتقد أنه من الضروري وضع حد للمعارك بشكل فوري".

وأعرب بن فرحان عن أسفه لأن وضع حد للحرب "لا يبدو أولوية للمجتمع الدولي".

وتابع :" آمل ان يبذل شركاؤنا الأميركيون المزيد. ونعتقد أن بإمكانهم فعل المزيد" لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "الحل هو وقف إطلاق النار"، بينما اعتبر نظيره الأردني أيمن الصفدي أن وقف القتال هو الأولوية القصوى.

وتابع الصفدي "إن فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تبني قرار وقف إطلاق النار الذي يدعو ببساطة إلى هدنة إنسانية، فإن ذلك يعطي إسرائيل رخصة لمواصلة مذبحتها ضد المدنيين في غزة".