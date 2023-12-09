«الزعيم» أفادني في بدايتي ولم أخرج 10% مما بداخلي

القاهرة - خلود أبوالمجد



عبر الفنان خالد سرحان عن سعادته بنجاح فيلم «أولاد حريم كريم»، خاصة أن الجزء الأول له كثير من الذكريات لدى كل فريق العمل، حتى انهم أنشأوا «جروب» على «الواتساب» باسم الفيلم، مما جعلهم يشعرون بأنهم عائلة واحدة وأصدقاء.



وقال سرحان، خلال مقابلته في برنامج «on set» الذي يعرض عبر شاشة قناة «ON» المصرية والذي تقدمه المذيعة انجي يحيى: فرق السنوات بين الفيلمين 18 عاما لهذا كان الجميع متحمسين لتقديم هذه التجربة، وعملنا على كل تفاصيله حتى وجدنا شركة الإنتاج التي تحمست معنا وبدأنا في التنفيذ، لهذا لم نكن متخوفين من مقارنة الجزأين ببعضهما أو من تقبل الجمهور للجزء الثاني ونجاحه، لأنه قصة مختلفة تماما عن الجزء الأول وليس استكمالا له.



وأضاف: أكثر المشاهد التي لا أنساها في التصوير هو مشهد الـ «box» الذي ناولته للفنان مصطفى قمر في بيته، وكان يركض كل الممثلين فيه فأعدنا التصوير أكثر من مرة بسبب الضحك حتى انه في إحدى الإعادات أصيب مصطفى بالفعل لأنه لم يتلق الضربة بالشكل الصحيح ونشر الإصابة عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد خالد سرحان أنه يحب تقديم الشخصيات الصعبة والتي تجعله يستخرج من داخله خبراته ليضفي لها الحياة، فيشعر الجمهور عند مشاهدتها بأنها جزء من شخصيته الحقيقية، فيكون داخلها مثل ظاهرها، وقال: هذا حدث في مسلسلات «الخديوي واللي مالوش كبير»، فأثناء تحضيري للشخصيات قرأت كثيرا في علم النفس واستحضرت مشاهداتي للأعمال الفنية لأقدم هذه الأدوار.



وعن نجاح مسلسل «المداح» بأجزائه، رد: الأساس دائما يكون السيناريو فإن كان مكتوبا بالشكل الصحيح، فهذا يساعد المخرج على وضع رؤيته للعمل بشكل كامل في كل عناصره، ويساعد أيضا الفنانين في تقديم الشخصيات، مؤكدا أن عمله مع «الزعيم» عادل إمام منذ كان طالبا في معهد السينما أفاده وتعلم منه الكثير، لمراقبته في كل الأعمال التي شاركه فيها سواء بالسينما أو التلفزيون أو المسرح، حيث أفاده في تعلم كيفية دراسته للشخصيات، واحترام العمل وصناعه، وأيضا احترامه للوقت جدا وحرصه على عدم إضاعته، والكثير من أساسيات العمل الفني.



كما قال الفنان خالد سرحان انه حتى الآن يشعر بأنه لم يخرج أكثر من 10%؜ مما بداخله، فهو يريد تقديم المزيد من الأعمال وليس لديه شخصية محدده يتمناها. وأردف: كل مهنة وكل سلوك لديه أنماط كثيرة ومختلفة يصلح تقديمها اكثر من مرة، أتمنى تقديم المحامي والضابط والحرامي والزوج وكل الشخصيات بأشكال مختلفة.



وحول تجربته في البطولة المطلقة من خلال فيلم «الدكتاتور»، أوضح أنها أفادته كثيرا، ولكنه لن يجلس منتظرا طوال الوقت لها، لهذا فهو يحرص دائما على البحث عن الدور الجيد الذي يشكل فارقا في مشواره حتى وإن كان دورا ثانيا.



أما عن جديده، فقال انه ينتظر حاليا عرض فيلم «آل شنب» الذي يشارك في بطولته مع كل من: ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر وهيدي كرم ومحمود البزاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميديا الموقف.