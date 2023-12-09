مجمد الجلاهمة

احتجز 42 حدثا و19 مخالفا بالغا في نظارة المرور، وذلك على خلفية حملات مرورية ضبط خلالها الأحداث من دون رخص سوق، كما ضبط البالغون لارتكاب مخالفات جسيمة، خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من 2 حتى 8 الجاري.



وكشفت الاحصائية الصادرة عن الادارة العامة للمرور عن أن حملات المرور في محافظات الكويت الست أسفرت عن تحرير 18940 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 29 مطلوبا لجهات تحقيق و14 وافدا بانتهاء إقامة و55 مركبة مطلوبة وشخص بحالة غير طبيعية، كما أحيلت الى كراج حجز المركبات خلال الفترة سالفة الذكر 165 مركبة ودراجة نارية لمخالفة اشتراطات الأمن والسلامة، أو لارتكاب مخالفات جسيمة تستوجب الإحالة الى حجز المركبات.