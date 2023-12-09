حلّ الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم ضيفا ببرنامج الإعلامية جومانة بوعيد «يلا نحكي»، الذي يبث عبر قناة LBC الفضائية كل أحد الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت.



بدأت الإعلامية جومانة بوعيد حوارها مع الإعلامي ريكاردو كرم ووصفته بالملهم والمؤثر والمبادر بالإنسانية، والذي قال في بداية الحديث إنه لا يتوقف عن الحلم كما يسهر على ترجمة كل ما يسعى إليه على ارض الواقع.



وفي أول سؤال طرحته الإعلامية جومانة بو عيد على ضيفها ريكاردو، قالت: متى يكون الإعلامي «غير»؟ فأجابها قائلا: «بعض الناس وضعوني في اطار ظلموني فيه، وفي ذات الوقت كان هذا الإطار مفصلا على قياسي، لأنني لم أشبه أحدا ولم اقلد أحدا، كما وضعوني في خانة نخبوية، وهناك ناس يفكرون ان بيل غيتس صديقي او مارك زاكربرغ ابن عمي ويبدأون بالطلبات وهذا شيء ظالم بحق الإعلامي.



وعن أي قضية يحب أن يؤثر فيها، قال: «الأوجه المختلفة كلها في حالة يرثى لها لكن الذي ينجينا في مجتمعنا هو الحالة العصامية في لبنان والقدرة على هزم الشدائد، يمكننا ان نتناول موضوع البيئة، والعجزة الكبار بالسن، كما الفنان الكبير بالعمر، وأحاول دائما أن أبحث عن مجالات يتناول القليل من الناس الذين يتطرقون اليها».



وكشف الإعلامي ريكاردو كرم عن مبادرته الجديدة للفنانين الكبار بالسن ، حيث من المقرر ان يقيم حفلا خاصا لها بمناسبة عيد الميلاد المجيد على مسرح كازينو لبنان، وسوف تشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين والمغنين والعازفين والراقصين، وسيتم تصويره وجمع التبرعات أيضا، ليذهب هذا الدعم الى الفنانين الذين يعانون من تحديات الحياة.



وتحدث الإعلامي ريكاردو كرم عن بداياته الإعلامية التي بدأها في التلفزيون وكان يسعى للانتشار، كما واجه تحديات من المنافسة والمحاربة وشاهد تناحرا في المؤسسات الإعلامية.



وتابع: «ليس كل صاحب مؤسسة قائد، فالقائد له رؤية، كما أن هناك بعض المؤسسات كالدكاكين فليس كل ما يلمع ذهبا، ولا اذكر أنني عملت مع مؤسسات انما تعاقدت معها وهناك بعض الدكاكين الى حد ما، ويمكن أن تكون متاجر، كما عملت مع مؤسسة bbc، وشعرت بالاحتراف في العمل هناك».



وفي سياق الحديث استذكر الإعلامي ريكاردو كرم أول لقاء له مع جومانة بو عيد قائلا: «كانت هناك حفلة للراحلة وردة الجزائرية وأطليت على المسرح وسألت نفسي وقتذاك «من هذه الإنسانة؟»، طبعا جمال وحضور آسر، وكاريزما وكلام، وسعيد انني معك اليوم بهذا الحوار».



كما أشاد بالمخرج باسم كريستو ووصفه بالمخرج الفذ، وقال: «هو اقرب الناس لي، وأحترم شخصه قبل عمله، وهو متصالح مع نفسه».



كما كشف الإعلامي ريكاردو، عن انه سجل حلقة خاصة مع الراحل عمر الشريف ولم تعرض بسبب الشركة المنتجة وعرضها للبيع بثمن باهظ ولم يشترها أحد لتعرض.



كما أدلى برأيه في برامج الفترة الحالية ووصفها بالصحافة الصفراء التي تتناول أمورا ليس لها أي إضافة للمشاهد.



وعن حالة الحرب إن كان بعد انفجار مرفأ بيروت أو أحداث غزة بفلسطين، قال ريكاردو: «هناك عملية تسطيح لعقول الناس والإعلام ساهم في هذا الشيء».



كما قال: «عندما بادرت لتسجيل نوعية مقابلاتي لم تقبل أي مؤسسة إعلامية بهذا الشيء، وكانوا يعتبرون انه تضييع للوقت ولا يؤمن نسبة مشاهدة، وأتذكر دائما أنني كنت في صراع مع المؤسسات».



وكشف عن انه التقى السيدة فيروز ولم يستطع أن يقتنص الفرصة ليحاورها.



وعن اي شخص كان يشعر بأنه من الصعب أن يلتقيه، كشف: «منهم شخصية جيهان السادات، وبافاروتي، وازنافور الذي توفي منذ 3 أعوام، وفرح ديبا وزها حديد وسيلين ديون وغيرهم الكثير وهذا طبعا يأتي بعد الجهد».



وعن مؤسسته «تكريم» قال انها تكرم 8 شخصيات كل عام ممن أحدثوا التغيير بالمجتمعات. وتمنى أن تستمر ليس لارتباط اسمه بها بل كمؤسسة.



وعن عدم حضوره في محطات عالمية، قال: «انا ان اقدم اي قيمة مضافة على محطة اميركية او انجليزية وافضل ان اكون رقما صعبا ببلادي وحصلت على عدة اوسمة من العالم، انما وسام الشرف لي هو حب الناس في الوطن العربي، كما عرض علي ان اكون سفير نوايا حسنة من حكومات عالمية ورفضت، ليس لدي وقت إلا لشركتي وعائلتي وأعمالي».



وريكاردو كرم لديه 3 أبناء هم: طلال ونديم وشريف، وقال انه يحلم ان تكون لديه ابنة ويشعر دائما بأنه يوجد شيء ناقص، كاشفا عن أن الفتاة تدلل والدها، والأولاد يدللون الوالدة.



وعن الصعوبات التي مرت عليه مع مرض ابنه نديم قال: «الحب يعطي دائما القوة والدفع وحب الناس ساعدني، وهذه الفترة بدلتني وخلقتي من جديد وجعلتني أفهم معنى الحياة والوجود».



وكشف الإعلامي ريكاردو كرم، عن أنه عندما يسجل أي عمل يمتنع عن مشاهدته.



وروى أيضا في سياق الحديث انه كتب عن مقدم الأخبار جان خوري الذي وصفه بالنجم على الشاشة الصغيرة لعقود، وقال انه يجب على الجيل الجديد أن يعرف تاريخ الفنانين ليس فقط من خلال خبر صغير.



كما كشف انه رفض العديد من العروض بسبب حريته، كما عرض عليه برامج ترفيهية ولم يفكر أبدا في الخوض بها.



ويتمنى الإعلامي ريكاردو كرم تسجيل حوار مع زعيمة معارضة سابقة في ميانمار اونغ سانغ سو وهي مسجونة حاليا، كما يتمنى أن يقوم بحوار مع الرئيس الڤنزويلي هوغو تشافيز ونلسون مانديلا والسيدة فيروز.



وقال كرم ان المضمون اهم من الاسماء، وقد قام بحوار مع ايلي خوند والمناضلة الفلسطينية ليلى خالد، ووصفه بحوار العمر. وكشف ان هناك لقاءات حجبها من قناته على يوتيوب لم تكن مهمة والأسماء غير معروفة.



ومن أهم لقاءاته، قال انه كان مع ملكة جمال الكون جورجينا رزق عام 2000، وقال إنه كان من الممكن أن يكون اللقاء أفضل، كما أنه كان اللقاء الوحيد الذي فعلته في حياتها ونصحتها لتكتب رواية عن حياتها لأن الأمور التي عاشتها من حزن أو تعاسة يجب أن تروى في كتاب، وهي رمز والناس تحبها، كما كشف عن ان لقاءه مع بافاروتي كان صعبا بسبب التوقيت القصير وتواجد اكثر من 25 شخصا في المكان.



وفي نهاية الحديث، كشف عن أنه يحضر لكتاب عن كل شيء خاضه وعاشه في حياته.