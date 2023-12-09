أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله عن أسف الكويت الشديد، من استخدام حق النقض (الڤيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور هناك، والذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وحظى بتأييد دولي واسع.



وأبدى الشيخ سالم العبدالله في تصريح صحافي بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة من خلال الرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لفت من خلالها انتباه مجلس الأمن بأن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والأمن الدوليين.



كما أكد أن وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة، مطلب إنساني ملح، لا مناص من تحقيقه، وبالسرعة الممكنة، مشيرا إلى أنه يخشى من أن الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير للشعب الفلسطيني الشقيق.



وشدد الشيخ سالم العبدالله مجددا على موقف الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية، والديبلوماسية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وفقا للمسؤوليات المنوط بها المجلس في صون وحفظ الأمن والسلم الدوليين.