تنطلق السبت المقبل فعاليات مؤتمر الكويت للأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل والذي تنظمه رابطة أطباء الجلد الكويتية برعاية وزير الصحة د. أحمد العوضي لمناقشة أحدث الأبحاث العلمية للأمراض الجلدية واستخدامات الليزر الطبية وطب التجميل.



وقال رئيس الرابطة رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى الجهراء رئيس المؤتمر د.محمد العتيبي لـ«كونا» أمس السبت ان المؤتمر الذي يعقد جلساته على مدى 3 أيام يناقش آخر ما توصل اليه الطب في تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية الوراثية والوحمات الصبغية والأكزيما البنيوية والأرتيكاريا والبهاق والصدفية والثعلبة والعلاجات الجراحية.



ولفت الى انه سيتم تسليط الضوء على استخدام العلاجات البيولوجية لعلاج مرض الصدفية والاكزيما البنيوية والبهاق من خلال أوراق وورش عمل ستقدم خلال المؤتمر. وأوضح انه سيشارك في المؤتمر نخبة من الأطباء والاستشاريين في الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل من مختلف دول العالم ويستقطب نحو 1300 خبير متخصص في مجال الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل.



وأضاف العتيبي ان المؤتمر سيضم مسابقة البوستر (الملصقات العلمية) وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم متخصصة، وسيتم منح الجوائز لأفضل الملصقات العلمية، داعيا الزملاء في القطاعين الحكومي والأهلي للحضور.



وقال ان المشاركين سيحصلون على 24 ساعة معتمدة في التعليم الطبي المستمر خلال أيام المؤتمر، مبينا أن المؤتمر يحتل مكانة مهمة ويعد من المؤتمرات المتخصصة في طب الأمراض الجلدية والتجميل، ويعمل على رفد المختصين والمهتمين بأحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، وإتاحة الفرصة أمام الأطباء لاكتساب الخبرات والتعلم، والاطلاع على الأفكار الجديدة.



وأشار الى أهمية المؤتمر وما يتخلله من مناقشات حول تخصص الامراض الجلدية الذي يعد من التخصصات الطبية المهمة لعلاج الكثير من أمراض العصر وحقق تطورا ملحوظا في وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج وحظي بنصيب وافر من تكنولوجيا الطب في طرق الفحص واستخداماتها المتنوعة لأشعة الليزر.



وأكد أن رعاية وزير الصحة للمؤتمر تعكس حرص الوزارة واهتمامها بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير أداء العاملين في الوزارة واكتسابهم للخبرات من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي أصبحت ركيزة اساسية للنهوض بالخدمات الصحية والطبية في الكويت.