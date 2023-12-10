حرصا منها على تفعيل جانب من سلسلة مشاركاتها المجتمعية، وسعيا منها إلى تمكين الأجيال الشابة من الطلاب والخريجين في مختلف ميادينهم، اختتمت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشاركتها بنجاح في الموسم الثاني من معرض «دورنا الإعلامي» الذي نظمه قسم الإعلام في كلية الآداب مدينة صباح السالم الجامعية بجامعة الكويت. وأسهمت Ooredoo بفاعلية من خلال تواجدها في المعرض في إثراء الثقافة الإعلامية والتسويقية لدى الجمهور المشارك، كما قامت بنشر التوعية حول الفرص الوظيفية المتاحة لدى Ooredoo في مجال الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن شركة Ooredoo شاركت في المعرض بفخر مع نحو 240 جهة حكومية وخاصة ومن بينها وزارات وسفارات ومؤسسات متنوعة.



وفي إطار هذه المساهمة المجتمعية، وبالتعاون مع جامعة الكويت، قام فريق إدارة العلاقات العامة والإعلام في Ooredoo بإقامة جناح خاص للشركة على أرض المعرض، واستمرت المشاركة على مدار ثلاثة أيام، حيث تواجد عدد من موظفي Ooredoo الكويت الذين عملوا على استقبال الحضور المشارك من الطلبة والزوار.



وتمحورت جهود الفريق حول تعريف الحضور بالنهج الإعلامي الحديث الذي تعتمده الشركة، بالإضافة إلى وسائل التواصل المختلفة التي تعتمد عليها الشركة للوصول إلى جمهورها وقام الفريق بمهمة التنسيق الإعلامي بنجاح، حيث نجح في إبراز إمكانات Ooredoo الإعلامية وكشف عن دورها المحوري في تعزيز تواجدها بين أصحاب المصلحة.



وحرص ممثلو Ooredoo خلال المعرض على توضيح الفرص الوظيفية المتاحة في الشركة ضمن مجالاتها الإعلامية والتسويقية، وأيضا في مجالات أعمالها الأخرى، كما قدموا فرصة كبيرة لزوار المعرض للتعرف على إدارات Ooredoo المختلفة، علاوة على إمكانية التقدم بالسير الذاتية وفقا لتخصص كل زائر، وبما يتناسب مع كل قسم والرد على جميع استفساراتهم، فضلا عن توسيع مداركهم بمتطلبات سوق العمل الإعلامي من مهارات في مجالات التواصل الاجتماعي وتعيين أدوات الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك، مما يجعل الشركة وجهة محتملة لبناء مستقبلهم المهني.