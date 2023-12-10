شارك مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري في معرض «دورنا الاعلامي» الذي أقامته كلية الآداب في مدينة صباح السالم الجامعية للموسم الثاني على مدى ثلاثة ايام اعتبارا من 5 الجاري، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والجهات الخاصة وجمعيات النفع العام.



ويهدف مكتب الشهيد من مشاركته في المعرض الى التعريف بأهداف المكتب ورسالته والرعايات التي يقدمها لأسر الشهداء وتخليد بطولات شهداء الكويت ومد الجسور والتواصل مع الجمهور والرد على استفساراتهم المتعلقة بالشهداء وحيثيات الاستشهاد.



وقام فريق مكتب الشهيد بتوزيع النشرات التعريفية والهدايا لزوار الجناح.