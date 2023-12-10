عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء» عـن أن وزارة التجــارة والصناعة تعتزم إنشاء قسم جديد في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يختص بمتابعة المتاجر الإلكترونية، وذلك خلال العام المقبل.



وأضافت المصادر أن هذا القسم سيكون معنيا بتلقي شكاوى المستهلكين، ويختص كذلك بالتراخيص التي تخص المتاجر الإلكترونية والإعلانات الخاصة بالعروض والتخفيضات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت الى أن أهمية هذا القسم الجديد تكمن في إمكانية وصول المفتش التجاري التابع للوزارة الى مقر المتجر أو أصحاب هذه المتاجر التي تقوم ببيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حال ورود شكوى للوزارة من قبل المستهلك تجاه المتجر المخالف.



ولفتت المصادر الى ان الوزارة ستنشئ هذا القسم الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات خاصة أن هناك اتفاقية ومذكرة تفاهم مبرمة بين «التجارة» وهيئة الاتصالات بشأن تقديم خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتويات الإلكترونية التي تهدف إلى توضيح طبيعة ونطاق ومتطلبات الخدمات المقدمة من الهيئة والخاصة بحجب أو رفع الحجب عن حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتحديد مستوى الخدمة المتوقعة لكل فئة وتوضيح مسؤوليات الوزارة ومتطلبات الإجراءات المتبعة عند طلب حجب أو رفع الحجب عن محتوى إلكتروني وتوثيق مسؤوليات جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية.