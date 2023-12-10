اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) معرض «PayTally» الذي نظمه مؤخرا في الأرينا بمجمع 360، حيث جمع فيه كافة شركائه تحت مظلة برنامج PayTally من المؤسسات التجارية والخدمية، من أجل توفير عروض تمويلية مصممة للعملاء وغير العملاء، لمساعدتهم في الوصول إلى المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بأسلوب عصري أكثر سرعة وسهولة.



وأوضح البنك أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزامه باستراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية، وتجسيدا لتوجهاته الهادفة إلى الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية، وخاصة التمويلية، إلى مستوى أكثر شمولا وتكاملا.



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، مصعب الشعلان: «نفتخر بنجاح هذا الحدث المهم والحيوي، حيث شهد المعرض إقبالا لافتا من العملاء وغير العملاء الذين تمكنوا من الحصول على عروض تمويل ميسرة من KIB لشراء العديد من المنتجات التي وفرها شركاء البنك تحت مظلة برنامج PayTally».



وأضاف أن رواد المعرض استفادوا من باقة العروض الحصرية المميزة التي قدمها المشاركون على مدى ثلاثة أيام متتالية، مشيدا بمجموعة الخيارات المتنوعة والواسعة، لاسيما مع مشاركة قائمة طويلة من أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت.



كما أوضح الشعلان أن KIB يقدم تمويلا ميسرا لمدة تصل إلى 60 شهرا، يتراوح بين 300 دينار و25 ألف دينار، لافتا إلى أن البنك يوفر، عبر برنامج PayTally، خدمات التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/ العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها.



وأشار، في الوقت ذاته، إلى أن هذه المنصة توفر خدمة التمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، والتمويل لشراء أحدث السيارات والمركبات من أشهر العلامات التجارية.



تجدر الإشارة إلى أن خدمة PayTally عبارة عن منصة إلكترونية متعددة الخدمات، مخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «مساومة»، للأفراد الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية مع إمكانية السداد بنظام الدفعات الشهرية الميسرة ومنحهم فترة سماح.