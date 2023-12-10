العثمان: حريصون على تقديم تجربة مصرفية استثنائية تعكس ريادتنا في تقديم كل ما هو جديد لعملائنا

نعمل على مدار الساعة لمواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات





في إطار جهوده لتوفير منتجات وخدمات مميزة لعملائه وتقديم تجربة مصرفية مميزة واستثنائية على أعلى المستويات، أطلق بنك الكويت الوطني بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع، بالتعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية والنادي التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية، حيث تعد هذه البطاقة مسبقة الدفع من فيزا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتبرز هذه البطاقة الجديدة تعاون بنك الكويت الوطني مع إحدى أفضل شركات الطيران وأكثرها طلبا على مستوى العالم، وهما الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية، سعيا من البنك لتوفير مزايا سفر استثنائية تلبي تطلعات عملائه.



واحتفالا بتدشين هذه البطاقة مسبقة الدفع الجديدة، أقيم حفل توقيع رسمي في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بحضور ممثلي فيزا والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية، ومن جانب الوطني، حضر الحفل عدد من مسؤولي الإدارة التنفيذية، ومن جانب الخطوط الجوية القطرية شارك مروان قليلات نائب أول الرئيس للأقاليم الشرقية وفريق مرافق له، ومن الخطوط الجوية البريطانية نيكول كروداي مديرة الشركات العالمية في برنامج الولاء التابع للمجموعة الدولية لشركات الطيران (IAG) وفريق عمل الخطوط الجوية البريطانية، ومن شركة «فيزا» د.سعيدة جعفر المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعمليات فيزا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وميخائيل بيرنر رئيس المبيعات التجارية والاستحواذ في فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وتمكن بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس العملاء من جمع نقاط أفيوس، عملة المكافآت لنادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية، على مدفوعاتهم اليومية. ويمكن للأعضاء اختيار برنامج ولاء شركات الطيران المفضل لديهم عند تقديم طلب إصدار البطاقة لكي يحصلوا على نقاط أفيوس على كل معاملة تتم باستخدام هذه البطاقة مسبقة الدفع. كما يمكن للأعضاء اختيار استبدال نقاط أفيوس الخاصة بهم للحصول على مكافآت من اختيارهم بما في ذلك رحلات الطيران وترقية الدرجات وغيرهما من المزايا من خلال برنامج الولاء المختار من قبلهم.



وتشمل أهم مزايا بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس أنه عند اختيار العميل لنادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية كبرنامج الولاء المفضل لخطوط الطيران، سيحصل على مكافأة سواء عند إصدار البطاقة لأول مرة أو تجديدها، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على نقاط أفيوس على المدفوعات الدولية وحجوزات الطيران على الخطوط الجوية القطرية، وفرصة الانتقال السريع إلى الفئة الفضية أو الذهبية وغيرها من المزايا العديدة. أما في حالة اختيار العميل للنادي التنفيذي للخطوط الجوية البريطانية كبرنامج الولاء المفضل لخطوط الطيران، فسيحصل على المكافأة عند إصدار البطاقة لأول مرة وتجديدها أيضا، بالإضافة إلى زيادة فرص الحصول على نقاط أفيوس على المدفوعات الدولية وحجوزات الطيران على الخطوط الجوية البريطانية، وغير ذلك من المزايا العديدة.



ويمكن للعملاء التقدم بطلب الحصول على البطاقة بسهولة من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل والبدء باستخدامها فورا لإتمام معاملاتهم عبر الإنترنت بعد إضافة البطاقة إلى المحفظة الرقمية.



وفي سياق تعليقه على إطلاق البطاقة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان: يسعدنا التعاون مع أبرز الشركات الرائدة والدخول في هذه الشراكة التي تجمع بين بنك الكويت الوطني وشركة فيزا وبالتعاون مع اثنتين من أكبر شركات الطيران على مستوى العالم لإطلاق هذه البطاقة التي تعد البطاقة مسبقة الدفع الأولى من نوعها بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية البريطانية وفي إطار الشراكة الممتدة مع شركة فيزا، بفضل المزايا الفريدة التي توفرها لعملائنا.



وأضاف: تعكس البطاقة مسبقة الدفع الجديدة حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه من خلال توفير مجموعة مميزة من مكافآت السفر والمزايا التي تلبي احتياجات العملاء المتنوعة، وخاصة في قطاع السفر الذي يحظى بأهمية كبيرة.



وأكد العثمان حرص «الوطني» الدائم على تعزيز شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة في كل القطاعات، بما يرسخ ريادة البنك ويثري التجربة المصرفية لعملائه.



وأشار إلى أن البنك يعمل على مدار الساعة من أجل مواكبة الاحتياجات المتغيرة لعملائه والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات، وكذلك العمل على تلبية تفضيلاتهم في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات وأكثرها تطورا.



ومن الخطوط الجوية القطرية، علق نائب أول الرئيس للأقاليم الشرقية مروان قليلات، قائلا: تحظى الخطوط الجوية القطرية بشهرة عالمية بفضل منتجاتها وخدماتها الحائزة جوائز عديدة، ومن خلال نادي الامتياز التابع لنا، نسعى جاهدين لتوفير نفس التجربة المميزة لأعضائنا من جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بالمنتجات والخدمات التي تثري نمط حياتهم وتجارب السفر الخاصة بهم. ويأتي التعاون مع بنك الكويت الوطني في إطار استراتيجيتنا لإبرام الشراكات مع جهات رائدة ومن هنا نحن نتعاون مع بنك الكويت الوطني للتقديم لأعضائنا أفضل فرص الحصول على المكافآت واستبدالها. ونحن نتطلع إلى بدء استفادة أعضاء نادي الامتياز في الكويت من مزايا بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس التي أطلقناها بالتعاون مع بنك الكويت الوطني والخطوط الجوية البريطانية وشركة فيزا.



من جانبه، صرح كولم لاسي، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية البريطانية قائلا: ستوفر عملة أفيوس للعملاء في الشرق الأوسط المزيد من مزايا السفر الحصرية، ما يمنحهم مزيدا من الفرص للسفر وقضاء العطلات. وانه من دواعي سرورنا التعاون مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذه البطاقة مسبقة الدفع ذات العلامة التجارية المشتركة الجديدة في السوق ومنح العملاء المزيد من الفرص للحصول على مكافآت مميزة من خلال نفقاتهم اليومية.



من جانبها، قالت د.سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائبة الرئيس الأولى للعمليات في منطقة مجلس التعاون الخليجي لدى شركة فيزا الشرق الأوسط: إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع بنك الكويت الوطني لإطلاق هذه البطاقة من Visa والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقد تم تصميم بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس لإثراء تجربة السفر لحاملي البطاقات من خلال معاملات دفع أكثر سهولة وأمانا لدى أكثر من 130 مليون تاجر حول العالم. كما أن كون هذه البطاقة مسبقة الدفع سيساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين شرائح أوسع من العملاء من الاستفادة من مزايا التجارة الرقمية. كما تؤكد فيزا على التزامها بالتعاون مع شركائها المحليين لتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لحاملي بطاقاتها ومكافأتهم عند التسوق والدفع باستخدام بطاقات فيزا.