أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



وليد عارف عارف، رضا السيد بهجات، محمد اكرم محمد، رالف غسان زين، وليد صالح العلي، ناصر محمد الزعبي، كاثرين دي جوزمان بيني، ايمان محمد حسين، سعاد رمضان علي، عبدالله فواز العبدالله، عادل سعد الصلاحات، دونج سوك سيو، زينب ناصر كمال، عادل علي الهزيم، غادة عطية زربول، انسلي كاستلينو، موسى بخش، رانجيت كومار ناير، أحمد مجيد البقصمي،وأحلام زغيب.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كويتي كحد أدنى.