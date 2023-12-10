نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو تظهر عددا من جنوده قال انها اثناء مواجهة مع المقاومين الفلسطينيين، لكنه تحول إلى مادة للسخرية خصوصا وان الجنود كانوا يطلقون النار على جدران داخل مدرسة بقطاع غزة الفقير والمحاصر دون ان يسمع اي صوت لإطلاق نار من الطرف المقابل.



ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع «إكس»، مقاطع فيديو تظهر عددا من الجنود وهم يطلقون النار، قال إنها تجسد «معارك وجها لوجه» في قلب حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



لكن عند التدقيق في الفيديو لا يظهر أي من مقاتلي حماس، ولم يسمع اي صوت لرصاص سوى رصاص الجنود الاسرائيليين.



وكتب الجيش على مشهد إطلاق قذيفة دبابة في الفيديو نصا جاء فيه: «اشتباك مقاتلي الكتيبة 74 ووحدة مكافحة الإرهاب في الشجاعية».



ويضيف: «إطلاق قذيفة دبابة على الغرفة التي كان يختبئ فيها»، لكنه لم يكمل الجملة.



وأظهر الفيديو الجنود مرارا وهم يطلقون النار في أجزاء مختلفة من المدرسة، لكن مشاهد عدة في الفيديو بينت إطلاق الأعيرة النارية في أكثر من مرة على جدران بالمدرسة.



وهو ما جعل المغردين الذين شاهدوا الفيديو على منصة «إكس» يسخرون منه، فعلقوا على الفيديو بأنه «موقعة الحيطان العالمية»، و«معارك وجه إلى وجه مع الجدار»، بحسب موقع «سكاي نيوز».



وبعيدا عن الحساب الرسمي للمتحدث العسكري الإسرائيلي، كتب عدد من المغردين تعليقا على الفيديو إنه طالما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على الجدران في المدرسة، فإنها «معركة ذات الحيطان».