عقد اجتماع إيراني - سوري موسع في طهران أمس، جرى فيه بحث التعاون في قطاع الطاقة والمشتقات النفطية والنقل والصناعة خصوصا الجرارات والإطارات والبطاريات، والنقل والسياحة وتعزيز التبادل التجاري وضرورة تفعيل دور قطاع الأعمال في البلدين وإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وقال رئيس مجلس الوزراء السوري م. حسين عرنوس، رئيس الجانب السوري في اللجنة العليا المشتركة السورية - الإيرانية حرص الحكومة السورية على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية وضع جميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين حيز التنفيذ الفعلي وفق برامج وجداول زمنية محددة تنعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلدين والمواطنين فيهما. وأضاف رئيس الوزراء: «إن للشركات الإيرانية الأولوية في المشاركة بإعادة الإعمار في سورية»، مؤكدا أن العلاقات بين سورية وإيران تاريخية متجذرة.



من جهته، قال النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر رئيس الجانب الإيراني إن إيران مستمرة في تقديم كل الدعم للحكومة السورية. وأضاف: نحن مصممون على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية والمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي فيها، مشيرا إلى أهمية تطوير المشاريع المشتركة وإقامة مشاريع جديدة في مختلف القطاعات والدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام.