أقبل شتاء جديد على السوريين حاملا المزيد من المعاناة لساكني الخيام والنازحين عموما لاسيما بمنطقة شمال غربي سورية، في ظل تفاقم كبير بالأوضاع الإنسانية وضعف الاستجابة وزيادة كبيرة في الاحتياجات المنقذة للحياة مع استمرار الهجمات والغارات على المدنيين.



وقال فريق «منسقو استجابة سوريا» إن عاصفة مطرية متوسطة الشدة ضربت مناطق شمال غرب البلاد أثرت من جديد على مخيمات النازحين في المنطقة مع توسع الأضرار عن الهطولات المطرية السابقة. وألحقت العاصفة أضرارا مختلفة على 6.893 نسمة. وسجلت أضرار بأكثر من 22 مخيما في مناطق متفرقة من الشمال السوري أبرزها مناطق ريف حلب الشمالي وريف إدلب.



وسجل تضرر 41 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 57 خيمة أخرى، فيما سجلت أضرار جزئية في 56 خيمة أخرى. وتسببت الهطولات المطرية الأخيرة بحدوث فيضانات مائية وانقطاع الطرق داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة بتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات.