أكدت الفنانة يسرا غيابها عن رمضان المقبل. وأوضحت أن السبب هي حالة الإرهاق التي تعيشها، إذ أشارت إلى أنها لم تشعر بالراحة الكافية منذ رمضان الماضي، فهذا ما يجعلها تتخذ قرارها النهائي بالغياب عن الموسم الجديد.

وكشفت يسرا، في تصريحات إعلامية على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي اختتم انشطته الفترة الماضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، أنها تحضر مفاجأة للجمهور، حيث تستعد لعمل سينمائي وهو الذي يشغل تركيزها الآن.

وعن رأيها بمهرجان البحر الأحمر ومشاركتها فيه للمرة الثالثة، قالت: «الواحد بيحضر في مهرجان، يشارك فيه كل العالم من كل اتجاه في الشغل، في الإخراج، في التمثيل، في الكتابة، وبتدي فرص كبيرة للناس، وبنصح كل موهبة.. احلمي واستمري حتى يرى حلمك النور».