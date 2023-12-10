أحرز المنتخب العسكري للرماية ميدالية فضية في فئة «التراب» وأخرى برونزية بفئة «السكيت»، وذلك في ختام منافسات البطولة العربية العسكرية الأولى لأسلحة الخرطوش (سكيت - التراب) التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. كما أحرز الرامي ضاري العازمي ميدالية فضية في فئة الفردي بلعبة السكيت ضمن منافسات البطولة العربية التي انطلقت الأحد الماضي واختتمت أول من أمس الجمعة.



من جانبه، قال رئيس البعثة مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد ركن خليل الكندري في تصريح إن البطولة شاركت فيها سبع دول، حيث استطاع منتخبنا العسكري أن يحقق فضيتين، الأولى لفئة الفرق بلعبة (التراب) والثانية في فئة الفردي (سكيت)، مشيرا إلى أن الرامي جابر البغيلي أحرز المركز الرابع في (التراب) وكان قريبا من التتويج.



وأضاف العميد الكندري أن المنتخب أقام معسكرا قبل البطولة بأسبوع ساهم في إظهار الفريق بشكل جيد في البطولة العربية، واستطاع الرماة الحصول على ثلاث ميداليات.