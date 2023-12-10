انطلقت منافسات بطولة الكويت الوطنية للاستعراض على الجليد (الفيغر) للفتيات مساء الجمعة الماضي في صالة نادي الألعاب الشتوية منظم البطولة بمشاركة نحو 40 لاعبة وسط مستويات لافتة في الأداء.

وأسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة التي شملت إقامة عدد من المسابقات لمستويات وفئات سنية مختلفة عن تتويج اللاعبات نوار العتيق وحنين العوضي وبدور خالد ونرجس عاشور ودانة المعتوق وجوري الملا ولين الشريم والزين الطواري وفاطمة القلاف وزينة الخالدي وفاطمة المطوع بالمراكز الأولى ضمن فئاتهن المقررة.

وقال مدير لعبة الفيغر في النادي سالم العجمي إن نسخة هذا العام للبطولة تتميز بمشاركة واسعة من اللاعبات لاسيما من اليافعات صغيرات السن، مشيدا بالمستويات الرائعة التي ظهرت به اللاعبات في منافسات اليوم الأول.