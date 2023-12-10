يحيى حميدان



حافظ التضامن على صدارة دوري «زين» للدرجة الأولى بعد تعادله الصعب مع برقان 1-1 على ستاد ثامر في الجولة الثامنة من المسابقة، حيث تقدم «الذهبي» في البداية عن طريق فهد جلوي بالدقيقة (44)، قبل أن يعادل «العنيد» بتسديدة صاروخية من وليد التورة بالدقيقة (83).



وبقي التضامن متصدرا بعدما أصبح رصيده إلى 13 نقطة، فيما حصل برقان على نقطته السادسة وبقي في المركز الرابع قبل الأخير. واستفاد «العنيد» من تعثر مطارده اليرموك بتعادله أيضا مع الصليبخات 2-2 على ستاد عبدالله الخليفة. وجاء هدفا اليرموك بتوقيع المغربي كريم الولادي بالدقيقة (6) والبرازيلي أليكس ليكاو بالدقيقة (64)، في حين سجل للصليبخات كل من العاجي فؤاد بابا توندي بالدقيقة (69) والمالاوي محمد سولومبا بالدقيقة (75). وبات رصيد اليرموك 12 نقطة في المركز الثاني، مع خوضه مباراة أقل من المتصدر التضامن، وحصل الصليبخات على نقطته الأولى في المسابقة، وبقي في المركز الخامس والأخير.