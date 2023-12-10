تأهل ثلاثة لاعبين كويتيين إلى تصفيات الدور النهائي في بطولة «كأس الأمير للعبة البولينغ» التي تقام على صالة مركز قطر الدولي للبولينغ في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة نخبة من أبرز المصنفين على مستوى العالم.



وقال اللاعب خالد الدبيان إنه تأهل إلى تصفيات نهائي البطولة إضافة إلى اللاعبين مصطفى الموسوي وعلي حيدر، موضحا أن مجموع اللاعبين المتأهلين للدور النهائي يبلغ 16 لاعبا وتتم التصفية بينهم حتى يصل العدد إلى خمسة لاعبين في النهائي يتوج منهم بطل للكأس.



وأضاف أن البطولة قوية وتشهد منافسة صعبة نظرا لمشاركة العديد من المحترفين من مختلف بلدان العالم وهم أصحاب أرقام عالمية متميزة في اللعبة ومنهم مشاركون أجانب حققوا مراكز متقدمة في بطولة الكويت المفتوحة التي أقيمت أكتوبر الماضي.



وكان قد تأهل من التصفيات الأولى للأدوار قبل النهائية من اللاعبين الكويتيين المشاركين في البطولة ستة لاعبين هم: مصطفى الموسوي وعلي حيدر ومحمد عبدالله وخالد الدبيان وإبراهيم الجدي وجاسم الصقر، إلا أن ثلاثة لاعبين فقط نجحوا في التأهل للدور النهائي.