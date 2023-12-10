يعقوب العوضي



فاز كاظمة على العربي 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة على صالة الاتحاد في مقره بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وبذلك رفع «البرتقالي» رصيده إلى 10، وبقي «الأخضر» على رصيده السابق 11 نقطة. وفي مباراة أخرى، فاز القادسية على الشباب 3-0 ورفع رصيده إلى 13 نقطة محتلا المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط، كما حقق الصليبخات أول فوز له في البطولة وجاء على حساب الساحل 3-1 ليكسب أول 3 نقاط في مشواره ويهرب من قاع الترتيب العام.



وكان الكويت قد حسم قمة مباريات هذه الجولة مساء الخميس بالفوز على برقان 3-2، ليتصدر «الأبيض» جدول الترتيب برصيد 16نقطة، فيما تراجع برقان للمركز الثاني بـ 15 نقطة. وسيسعى العربي بعد غد لتضميد جراحه حين يلتقي الساحل، بينما يتطلع القادسية والصليبخات إلى مواصلة الانتصارات حين يلتقيان اليرموك وبرقان في اليوم نفسه.