صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن الوضع الصحي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، أمس السبت، بفضل الله العلي القدير ومنته مستقر، متضرعين إلى المولى تعالى أن يمن على صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، بالشفاء العاجل وأن يمد سموه، رعاه الله، بوافر الصحة والعافية.



الى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق اطمأن خلاله على صحة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد متمنيا لصاحب السمو الأمير، رعاه الله، دوام الصحة وموفور العافية. وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره على هذه المشاعر الأخوية الصادقة مثمنا سموه لدولة الرئيس هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب جمهورية العراق الشقيق كل رفعة وازدهار.