استضاف معهد كيتيك للتدريب الأهلي ندوة بمناسبة يوم أمن الحاسوب العالمي في 30 نوفمبر بحرم كلية الكويت التقنية ktech للعام الثالث على التوالي، لتسليط الضوء على أهمية أمن الحاسوب والبيانات.



وافتتحت الفعالية بكلمة ترحيب من مشاري أيمن بودي، رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية قائلا: نجح اليوم العالمي لأمن الحاسوب لهذا العام في تسليط الضوء على أبرز الأحداث والخبرات العملية في مجال الأمن السيبراني وأبرزت المشاركة والمعلومات التي قدمها المتخصصون الأهمية المتزايدة لمجال الأمن السيبراني.



بدورها، قالت نورة العصيمي رئيس معهد كيتيك للتدريب الأهلي: سعداء بمشاركة شركات وقطاعات متنوعة في هذه الفعالية لنشر ثقافة الوعي عن الأمن السيبراني ومواكبة المستجدات العالمية والتطورات في هذا المجال حيث تم استضافة عدد من الخبراء المحليين والدوليين.



من جهته، قال عيسى حيدر مدير تخطيط وتصميم الشبكات في Ooredoo: ندرك الدور المهم الذي يلعبه أمان المعلومات في عالمنا المتصل بشكل متزايد، وأتيحت لنا الفرصة للمشاركة في النقاش بمناسبة اليوم العالمي لأمن الحاسوب في كلية الكويت التقنية للتعاون وتبادل الأفكار حول الأمن السيبراني.



من جانبه، قال أنجلو بينفنوتو رئيس التسويق للحلول والمنتجات في قسم الأمن السيبراني ليوناردو الشريك البلاتيني للفعالية: السياق السيبراني يتطور بتعقيدات ويتخطى الحدود إنه يحدد التلاقي بين القطاعين المدني والعسكري حيث يتعين التآزر والتعاون بين عدة جهات لتعزيز الصمود، وليوناردو فرع الكويت من خلال شركتين تعملان في القطاعين المدني والدفاع، يمكنها تقديم الكفاءات والقدرات والتقنيات.