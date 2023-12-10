في إطار مشاركة البنك التجاري الكويتي ومساهماته الفعالة في نشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي، يواصل البنك دعمه لحملة «لنكن على دراية» بنشر الإرشادات التي تساعد الجميع على تجنب الوقوع بفخ الاحتيال المالي بجميع طرقه وأنواعه.



ومن منطلق مسؤولية البنك الاجتماعية، تواجد فريق التواصل المؤسسي بالبنك في كلية الكويت التقنية لتوعية الطلاب والطالبات وإدارة الكلية والجمهور بطرق الاحتيال المالي وكيفية تجنبها، وذلك بالتعاون مع الكلية.



وقالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: يأتي هذا اللقاء التوعوي مع الجمهور وخاصة الطلبة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية لنشر التوعية المالية بين جميع شرائح المجتمع، ونؤكد على أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية المصرفية وعدم نشرها أو مشاركتها مع الآخرين والإجراءات الواجب اتباعها لتفادي مختلف عمليات الاحتيال.



وأضافت الورع أن البنك التجاري يحرص على التواصل الدائم مع مختلف الفئات العمرية لزيادة وعي الجمهور بطرق الاحتيال المالي، مشيرة الى أن حسابات البنك على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن العديد من مقاطع الفيديو والمعلومات التثقيفية حول طرق تجنب العمليات الاحتيالية، وذلك بشكل مبسط يحقق الاستفادة لجميع شرائح العملاء.